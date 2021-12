Kim Kardashianilla on mielenkiintoinen tapa treffailla – tarkoituksena säästää Kanyen tunteita

Kardashian ja Davidson ovat kuitenkin nähty julkisuudessa viettämässä aikaa lähinnä ryhmänä, ennemmin kuin kahdestaan. Page Six -julkaisulle avautunut lähde kertoo, että se on Kardashianin tapa säästää Westin tunteita.

Kanye West on kertonut avoimesti mielenterveysongelmistaan. Mies on paljastanut muun muassa saaneensa diagnoosin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, jonka hän on sanonut tekevän itsestään äärimmäisen vainoharhaisen.