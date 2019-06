Kilpisjärvellä hiihdettiin juhannuksena sateessa ja vähällä lumella – "Minun mottoni on: mitä kurjempi ilma, sitä parempi tunnelma"

– Minkäänlaista valitusta ei tullut. Toki ihmisillä oli kurjaa, mutta olimme kaikki sankareita, kun pääsimme pois kolmen tunnin reissun jälkeen. Minun iskulauseeni on, että mitä kurjempi ilma, sitä parempi tunnelma, Honkonen kertoo.

Ei ainoatakaan hyttystä

Kilpailuun osallistui tänä vuonna yhteensä 65 kilpailijaa kahdeksassa eri sarjassa. Se oli vähemmän kuin kilpailussa on viime vuosina ollut.

– Se johtuu tietysti tästä kaikesta säämyllytyksestä, jota tässä on ollut. Ihmiset luulivat, että täällä sataa ihan solkenaan, vaikka ei se sade niin paha nyt ollut.

– Juuri oli uutinen jossakin iltapäivälehdessä, että täällä on hyttyshyökkäys tai -pommi. Täällä ei näkynyt ainoatakaan hyttystä. Tämä on niin korkealla ja täällä on lunta monin paikoin. Hyttynen ei tykkää lumesta.