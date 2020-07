Kiistanalaisia korvavaloja myynyt suomalaisyhtiö on joutunut maksuvaikeuksiin – tuotteiden terveysväittämiä kyseenalaistettiin rajusti

Kirkasvalokuulokkeita valmistava Valkee on saanut tänä vuonna jo kuusi trattaprotestia, joiden yhteissumma on 16 208 euroa. Trattaprotesti voidaan tehdä yrityksen velasta tai muusta saatavasta, jota ei ole maksettu määräajassa.

Luottotietoyritys Bisnoden mukaan Valkee on maksanut perintäyhtiö Intrumin helmikuussa antaman 3 532 euron suuruisen tratan, mutta loput saatavista ovat maksamatta.

Tuorein trattaprotesti on päivätty 16. heinäkuuta 1 012 euron suuruisesta saatavasta, jota Intrum perii. Intrum on tehnyt Valkeelle trattaprotestit myös 1 979 euron suuruisesta saatavasta 30. kesäkuuta, 1 522 euron saatavasta 2. kesäkuuta ja 3 604 euron saatavasta 5. toukokuuta. Lisäksi Laihian Laki Oy on tehnyt Valkeelle trattaprotestin kesäkuun lopussa 4 559 euron summasta.