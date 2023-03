Kiira Korven runoteoksen saama kritiikki nostatti somemyrskyn – kysyimme ammattikriitikoilta, oliko HS:n julkaisema tylytys asiallista

Entinen taitoluistelija Kiira Korpi on ainakin tällä hetkellä yksi maan tunnetuimmista runoilijoista. Kiitos Helsingin Sanomissa tiistaina julkaistun kritiikin, joka on saanut aikaan laajaa keskustelua sosiaalisessa mediassa. Keskustelua on käyty niin Korven Hyppää vaan! -esikoisrunoteoksesta kuin siitä kirjoitetusta kritiikistäkin.