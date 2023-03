Sara Sieppi kommentoi Kiira Korven runokirjan saamaa kritiikkiä: "Sitä saa ihmetellä, miksi nettikiusaamista on kaikkialla"

– Teos on surkea runokirja. Sen sanominen tuntuu hieman epäreilulta, sillä ei ole ensisijaisesti Korven syy, että kirja on julkaistu. Nämä runot perustuvat ajatukseen, että kun sivulle lisää vähän sanoja, niin niistä tulee automaattisesti runoja, Seppänen kirjoittaa Helsingin Sanomissa julkaistussa kritiikissään .

Seppäsen kynäilemä kirja-arvostelu on saanut laajaa huomiota ja herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Muun muassa anonyymissä viestipalvelu Jodelissa kommentoijat ovat sekä puolustaneet että vastustaneet Seppäsen kirjoittamaa arviota.

– Selasin Helsingin Sanomien uutisia ja tää on niin surullista, millaisia juttuja media tekee. Sitä saa sitten ihmetellä, miksi nettikiusaamista on kaikkialla, kun otsikotkin on nykyään tällaisia, Sieppi kirjoittaa.