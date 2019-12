Kiinteistöhuolto tilasi Ainon häkkivarastolle tyhjennyksen, mursi lukon ja heitti tavarat menemään: "Kaikki tavarani olivat poissa, olin todella järkyttynyt"

Olisiko omistajan voinut selvittää?

Ei ainoa laatuaan

– Taloon on muuttanut marraskuun alussa uusia asukkaita, jotka ovat ilmoittaneet siitä, että heidän varastokomerossaan on jonkun toisen henkilön tavaroita. Huolto on tilannut näille tavaroille tyhjennyksen ja ne on viety kierrätykseen, eli hävitetty, Mäki selittää tapahtumien kulkua.