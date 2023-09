Kiinan ulkoministeri vierailee Venäjällä – asialistalla kahdenväliset strategiset turvallisuusneuvottelut

Ukrainassa käymänsä hyökkäyssodan vuoksi Venäjällä on ollut pulaa liittolaisista, ja maa on suunnannut katsettaan muun muassa Kiinaan. Maiden välit ovatkin tiivistyneet entisestään sodan myötä. Kiina on kieltäytynyt arvostelemasta Venäjän hyökkäyssotaa, jonka iso osa muusta maailmasta on tuominnut laittomaksi.