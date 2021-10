Kymmeniä kuollut laittomaan alkoholiin Venäjällä – viranomaiset tarjoavat vaihdossa ruokaa

Uutistoimisto Tass kertoo paikallisviranomaisten ilmoittavan lausunnossaan, että Orenburgin alueella pelkästään kuluneen viikon aikana lähes 70 ihmistä on sairastunut laittomasti valmistetun alkoholin vuoksi. Heistä yli 30 on kuollut.

Testit osoittivat, että uhrit olivat käyttäneet metanolia sisältävää alkoholia. Metanoli on myrkyllistä, ja jo hyvin pieni annos voi aiheuttaa sokeutumisen. Joissakin tapauksissa metanolia oli kehossa kolmin- tai jopa viisinkertaisesti kuolettavan annoksen verran.

Koska jo myydyn myrkkyalkoholin määrää ei tiedetä, alueen viranomaiset ovat tarjonneet asukkaille ruokaa paikallisista supermarketeista vaihdossa "epäilyttävään alkoholiin". Viranomaisten mukaan ruokakorvauksen arvo on moninkertainen verrattuna laittoman alkoholin hintaan.

Orenburgin poliisin mukaan alueen kaupoista ja varastoista on takavarikoitu tuhansia pulloja laittomaksi epäiltyä juomaa. Monissa tapauksissa epäily on osoittautunut oikeaksi, sillä testeissä juomasta on löytynyt tappavaa metanolia.