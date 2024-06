Skandaali muhii: Olympialaisiin nimettiin useita dopingiin yhdistettyjä urheilijoita

New York Times ja saksalainen ARD paljastivat huhtikuussa, että 23 kiinalaista uimaria antoi kiellettyä sydänlääke trimetatsidiinia sisältäneen dopingtestinäytteen vuodenvaihteessa 2020–2021 pidetyissä kisoissa, vain kuukausia ennen Tokion olympialaisia. Kiinalaisviranomaisten väitteiden mukaan positiiviset testitulokset johtuivat saastuneesta ruoasta, eikä Maailman antidopingtoimisto Wada tuominnut uimareita dopingrikkeistä.

Kiina nimesi uintijoukkueensa Pariisin olympialaisiin tiistaina, ja dopingtapauksessa mukana olleista 23 nimestä joukkueeseen valittiin 11 uimaria. Heidän joukossaan ovat muun muassa Zhang Yufei ja Wang Shun , jotka molemmat juhlivat Tokion olympialaisissa kultaa. Matti Mattssonin ykköslajin eli 200 metrin rintauinnin maailmanennätysuimari Qin Haiyang on myös mukana joukkueessa.

Wadan päätös jättää uimarit rankaisematta on herättänyt laajaa kritiikkiä länsimaissa, etenkin Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain antidopingjärjestö Usada on kertonut epäilevänsä, että kiinalaisten dopingin käyttöä on peitelty.