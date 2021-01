Kiinan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 2,3 prosenttia – kasvu hitainta vuosikymmeniin

Talouskasvua loppuvuodesta

Hongkongin ja Shangain pörssit nousivat

Taustalla on Yhdysvaltain poliittisen tilanteen epävarmuus. Pörssien katse on nyt kääntynyt presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisiin. Biden on luvannut taloudelle massiivisen elvytyssuunnitelman, mutta paketin on ensin läpäistävä kongressi. Samanaikaisesti Yhdysvaltain poliittisten jännitteiden on pelätty häiritsevän paketin hyväksyntää, mikä on nostanut sijoittajien huolta.