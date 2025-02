Kiinalaiset tutkijat kehittivät robotin, joka juoksee yhtä kovaa kuin Usain Bolt

Kiinalaiset tutkijat ovat kehittäneet erikoisnopean nelijalkaisen robotin.

Black Panther 2.0 -robotin väitetään kykenevän juoksemaan paljon muita samankaltaisia robotteja nopeammin. Black Panther 2.0 on kehitetty yhteistyössä Mirror Me -robotiikkayhtiön ja Zhejiangin yliopiston kanssa.

Kiinalaisen Xinhua-uutistoimiston mukaan Black Panther 2.0 painaa 38 kiloa ja se on 0,63 metriä korkea. Robotin nivelien kehityksesssä on otettu mallia nimensä mukaisesti muun muassa aidoista panttereista. Robotilla on myös omat juoksukengät, jotka on muotoiltu gebardin käpälien mukaan. Tällä on saatu parannettua robottijalkojen pitoa peräti 200 prosentilla. Robotti on joustava ja sen rakennetta on vahvistettu hiilikuidusta valmistetuilla osilla.

Voit katsoa videon juoksurobotista täältä.

Robotti hyödyntää tekoälypohjaista koneoppimista, jonka avulla se pystyy säätämään askellustaan olosuhteiden mukaisesti.

Teknologiasivusto Livescience kertoo, että Black Panher 2.0 kykenee juoksemaan sata metriä alle kymmenessä sekunnissa. Kehitystiimin mukaan robotti laukkaa 10,4 metriä sekunissa. Tämä on vain hieman alle maailmanennätyksen 10,44 metriä sekunnissa, jonka Usain Bolt juoksi vuoden 2009 yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuissa.

9:02 Näin ketterästi konetekniikan opiskelua tukeva robottikoira liikkuu.