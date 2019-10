Kiinaan lähtee Suomesta kymmeniä merikontillisia talviurheilutavaraa Kiinaan: "Pelkkä laitetoimitus on 2,5 miljoonan euron luokkaa"

Tällä viikolla Pekingissä on järjestetty World Winter Sports -talviurheilumessut. Suomi oli talviurheilumessujen kunniamaa ja sillä oli yli 520 neliömetrin paviljonki keskeisellä paikalla messualueella. Messuille osallistui yli neljäkymmentä yksityisen ja julkisen sektorin toimijaa, joista kaikki kuuluvat Business Finlandin talviurheilun edistämisverkostoon.

Suomen tekojään toimitusjohtaja Timo Mansikkaviita kertoo, että yritys solmi kauppasopimuksen hiihtokeskuslaitevalmistaja Carving Skin kanssa.

– Pelkkä laitetoimitus on 2,5 miljoonan euron luokkaa, Mansikkaviita kertoo Kauppalehdelle.



– Sopimukseen liittyy myös konsultaatiota ja asennuksen, sekä käyttöönoton ohjausta, mikä on vielä vähän määrittelemätön summa.

Merkittävä sopimus

Mansikkaviidan mukaan kyseessä on liikevaihdollisesti merkittävä sopimus.



– On meillä isompiakin ollut, mutta jos meidän liikevaihtomme on noin 10 miljoonan paikkeilla, niin onhan nämä ihan mukavan kokoisia.

Laitetoimitus tehdään Shanghain eteläpuolella olevaan Ningbon kaupunkiin, johon nousee talviurheilun harrastelijoille tarkoitettu talviurheilun liikuntamaa.

– Valmistetaan Suomessa täydellinen paketti tähän hommaan. Parkanon tehtaalta lähtee noin 30 merikontillista tavaraa ja tavoitteena on, että laitteet ovat ensi syksynä kohteessa.

Mansikkaviidan mukaan vastaavia sopimuksia voidaan odottaa vielä loppuvuodesta.

– Aika moneen juttuun auttaa se, kun on talviurheilun teemavuosi. Monesta paikasta on tullut tieto, että sopimukset pitää tehdä joulukuun loppuun mennessä, eli niitä varmaan tulee vielä lisää tänä vuonna.

"Puhumme kymmenien prosenttien liikevaihdon kasvusta"



Myös hiihtovälinevalmistaja KSF Sport solmi kauppasopimuksen kenkävalmistaja Frosa International Leather Industrial Parkin kanssa.

KSF Sportin toimitusjohtaja Harri Kirvesniemi kertoo, että kyse on viiden vuoden sopimuksesta.

– Kyseessä on meille todella merkittävä sopimus, kun verrataan parin miljoonan vuosittaiseen liikevaihtoomme, Kirvesniemi analysoi Kauppalehdelle.

– Puhumme kymmenien prosenttien liikevaihdon kasvusta. Luulisin, että ainakin alkuvaiheessa tulee kapasiteetti riittämään koneiden osalta, mutta päästään lisäämään henkilöstöä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että suksien valmistamisessa siirrytään yhdestä vuorosta kahteen vuoroon.

– Aika näyttää, että riittääkö se sitten, vai tarvitseeko investoida myöskin konekapasiteettiin tai kolmanteen vuoroon.

Ainakaan aluksi hiihtourheiluvälineet eivät mene kilpaurheilijoiden käyttöön.

– Toimitamme maastohiihtovälineitä ja pääasiassa meidän asiakkaamme päätarkoitus on edistää peruskoululaisten kouluprojekteja, mikä laajentaa talviurheilun harrastajapohjaa, Kirvesniemi valottaa.

Yhteistyötä kiinalaisten kanssa

Wilderness Suomun toimitusjohtaja Kari Tirkkonen kertoo, että yritys ryhtyy tekemään yhteistyötä kiinalaisen laskettelukeskusyhtiön Wanlongin kanssa.

– Kyseessä on Kiinan merkittävin laskettelukeskus, jossa käy vuosittain kolme miljoonaa kävijää, Tirkkonen kertoo Kauppalehdelle.

– Me odotamme Suomu-tunturin liikevaihdon tuplaantuvan muutaman vuoden sisällä. Kiinan on suuri markkina ja ihmisillä on paljon halukkuutta nähdä suomalainen puhdas luonto. Positiivisuus mikä täällä vallitsee, on käsinkosketeltavaa.

Wilderness Suomu allekirjoitti kolme sopimusta, joista yksi koskee yhteistyötä hissilippujen, harjoitusryhmien ja hiihdonopettajien kouluttamisen osalta.

– Vuoden 2020 maaliskuussa ensimmäinen konkreettinen ryhmä liikkuu Kiinasta Suomeen. Ja sitä ennen Suomesta lähtee tiimi viikoksi kiinaan tammikuussa. Kiinalaiset myös pääsevät Wanlungin hissilipuilla Suomulle ja toisinpäin.



Suomulla odotetaan seuraavan viiden vuoden aikana kiinalaisten matkailijoiden määrän merkittävää kasvua.

– Matkatoimistomme, 1990-luvulta toiminut Unitours toi viime vuonna Kiinasta 35 000 asiakasta Pohjoismaihin.

Jo olemassa olevan asiakaspohjan Tirkkonen odottaa kasvavan 15-20 prosenttia.

Yksittäisiä hiihtokeskuksia katsottaessa suhteellinen kasvu voi olla kaksinkertainen tähän verrattuna.

– Suomulle lähtöluku on pieni, joten kiinalaisten määrän kasvuluku on suuri, kuten se on kaikkiin laskettelukeskuksiin. Luulisin, että kiinalaisten lentoyhtiöiden lentoyhteyksien lisääntyminen auttaa tässä merkittävästi.

Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuosi

Vuonna 2019 vietetään Suomen ja Kiinan välistä talviurheilun teemavuotta. Teemavuosi avattiin, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Pekingissä ja tapasi muun muassa Kiinan presidentti Xi Jinpingin. Tammikuun vierailun aikana kirjoitettiin lukuisia kauppasopimuksia, joista yhden suurimmista allekirjoitti suomalainen talovalmistaja Honka.

Tämän viikon talviurheilumessuilla Honka ei allekirjoittanut kauppasopimusta, mutta oli silti mukana messuilla.

– Tänään oli kiireinen päivä, asiakkaita siinä oli kyllä ja neuvoteltiin kovasti, Hongan toimitusjohtaja Marko Saarelainen kertoo Kauppalehdelle Pekingistä.

Talviurheilun teemavuoteen osallistuminen on vaatinut yritykseltä merkittävän rahallisen panostuksen.

– Näiden messujen tulosten arviointi käynnistyy vasta tämän jälkeen, mutta olen kyllä itse tyytyväinen. Uskomme markkinaan ja se kasvaa joka vuosi. Tuotteemme on otettu erittäin positiivisesti vastaan.

Tammikuussa Honka julkisti uuden lomakyläprojektin Haitou Valleyyn, minne se toimittaa-majoitusrakennuksia noin 2 000 neliön edestä. Saarelainen kertoo projektin etenevän asetetun budjetin ja aikataulun puitteissa.

– Taloista osa on harjassa ja osaa ryhdyttiin pystyttämään vasta tällä viikolla, joten kaikkien rakentaminen on lähtenyt käyntiin. Pieni katkos tulee sydäntalvella, koska siellä on niin vaativat olosuhteet.

Myös suomalainen lastenvaatevalmistaja Reima osallistui messuille.

– Me olemme olleet mukana koko ajan osana Suomi-tiimiä ja halutaan olla mukana viemässä suomalaista talviosaamista eteenpäin, kertoo Reiman toimitusjohtaja Elina Björklund.

Reimalla Kiinassa kymmeniä myymälöitä

Reimalla on Kiinassa kolmekymmentä myymälää ja yrityksen tuotteita voi löytää yhteensä sadasta eri myymälästä markkinalla. Yritys työllistää yli 160 ihmistä maassa.

– Kiina on meidän viidenneksi suurin markkinamme, mikä kertoo jo jotain.

Reima on hakenut talviurheilumessuilta ja teemavuoteen osallistumiselta lähinnä tunnettuutta, joten Björklund kertoo messuista saadun rahallisen hyödyn olevan vaikeasti mitattavissa. Samoin mahdollisiin Pekingin talviolympialaisiin liittyviä projekteja rajoittaa se, ettei olympialaisissa ole suurta kysyntää yrityksen päätuotteelle, eli lastenvaatteille.