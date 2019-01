MTV Kiinassa: Valmennusbisnestä, Suomen-matkailua ja lisää kiinalaisurheilijoita Vuokattiin – Suomen ja Kiinan uusi yhteistyö herättää suuria toiveita suomalaisurheilulle

– Tietysti me saimme vuoden mittaisen neuvotteluprosessin päätökseen tässä ja sinänsä tämä reissu on ollut varsin tuloksekas ja vuoden päästä sitten Harbinissa hiihdetään Harbin-Finlandia-hiihtomaraton, iloitsee Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala.

Kulmalan mukaan tämän sopimuksen arvo on noin miljoona euroa. Hän toivoo että mahdollisimman suuri osa siitä jää suomalaisen hiihtourheilun käyttöön.

– Ja tietysti tämä on uusi rahoituskanava, me etsimme sellaisia kaiken aikaa, Kulmala lisää.

Vuokatti toivoo lisää kiinalaisurheilijoita



– Täällä tämä hurmos ja tunnelma on korkealla ja tällä on tietysti suuri merkitys myös matkailussa ja tällä kertaa erityisesti urheilussa - olympialaiset lähestyvät ja uskon että tämä on Suomelle todella tärkeä tilaisuus.