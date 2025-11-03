Ulkoministeriön mukaan Kiinan viisumivapaus tulee jatkossa koskemaan myös Ruotsia.

Kiina jatkaa viisumivapautta Ranskan ja useiden muiden maiden matkustajille vuodella, ilmoitti maan ulkoministeriö maanantaina. Kiinan valtiollisen uutistoimiston Xinhuanin mukaan Kiina jatkaa viisumivapautta yli 40 maalle 31. joulukuuta 2026 saakka.

Ulkoministeriön mukaan viisumivapaus tulee jatkossa koskemaan myös Ruotsia.

Suomen passilla on voinut oleskella Kiinassa 30 päivää ilman viisumia, kun matkan tarkoituksena on ollut muun muassa liikematkailu, turismi tai perheen luona vierailu. Viisumivapauden oli määrä olla voimassa kuluvan vuoden loppuun asti.

Suomen ulkoministeriöstä ei maanantaina kerrottu STT:lle, koskeeko viisumivapauden pidentäminen Suomea.

Viisumivapauden pidentämisestä uutisoi maanantaina muun muassa Yle.