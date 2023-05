Kierstynin hurja muodomuutos on maksanut yli 40 000 euroa: Tatuointeja, leikkauksia ja lävistyksiä – jopa kieli on halkaistu

Houstonista kotoisin oleva Kierstyn Milligan, 24, on käyttänyt yli 40 000 euroa kehonsa hurjaan muodonmuutokseen vuosien varrella.

Kaikki alkoi 14-vuotiaana, jolloin Kierstyn otti ensimmäisen tatuointinsa. Kymmenen vuotta myöhemmin hän on tatuoinut vartalonsa kauttaaltaan, jopa omat silmämunansa ja halkaissut kielensä. Tatuointien lisäksi hän on muokannut kehoaan plastiikkakirurgin vastaanotolla, jossa hän on suurentanut rintojaan ja hankkinut rasvaimun.