Kiekkopomosta paljastui jymyuutinen – SM-liigan linjalle täystyrmäys: "Tulkitsee väärin"

Mikko Lieri / All Over Press

Mikko Lieri / All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

– Jussi Markkasen tilanne on myös Liigan kysymys nyt. Markkanen valittiin kuitenkin Liigan urheilujohtajaksi. Odotan, että Liigaltakin tulee jotain, että mitä mieltä he ovat tästä mitä SaiPassa tapahtuu, kun turkkilaisiin oltiin yhteydessä, Sihvonen hämmästeli ja piti hiljaisuutta "todella yllättävänä".

– Tämä jos mikä on Liigan kysymys tällä hetkellä. Liiga tulkitsee väärin, jos he ajattelevat, että se oli siellä SaiPa-menneisyydessä. Liiga on valinnut Markkasen urheilujohtajaksi, niin nyt Liigalla pitää olla joku kanta siihen. Tiesikö Liiga, että tällainen episodi on taustalla? Eikö tiennyt? Nyt tietää. Miten nyt suhtaudutaan?