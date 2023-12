Iltalehti: SaiPaa vedätettiin jättimäisillä summilla – nyt puhuu seuran ex-pomo Jussi Markkanen: "Tarjouduin korvaamaan menetykset"

Piakkoin SaiPan toimistolla havaittiin, että seura on joutunut hyvin todennäköisen huijauksen kohteeksi.

– Olen käynyt useammankin ulkomaalaistahon kanssa keskusteluja, joissa on neuvoteltu mahdollisesta areenahankkeesta sekä SaiPa-kumppanuudesta. Näitä keskusteluja on käyty niin viime vuonna kuin aiemmin, SaiPan entinen toimitusjohtaja Jussi Markkanen kuvailee MTV Urheilulle.

– Kun selvisi, että meitä on mitä ilmeisemmin huijattu, niin ei voi kuin jälkikäteen todeta, että asiat muuttavat muotoaan, Markkanen jatkaa.

– Tein selvityksen, että mitä on tehty ja miten on käynyt. Siinä vaiheessa kun näytti siltä, että asia ei tule johtamaan mihinkään, tarjouduin korvaamaan aiheutetut menetykset SaiPalle. Niin myös tein, Markkanen vahvistaa.

– Ei. Tämä asia oli loppuun käsitelty siinä vaiheessa, kun oli varmistettu, että SaiPa ei joudu tässä maksumieheksi. Tarkoituksena oli edistää areenahanketta ja löytää SaiPalle kumppaneita – mistään muusta ei ollut kyse. Tuskin tämä on ensimmäinen tai viimeinen kerta, kun joku menee huijaukseen. Tällä kertaa sellainen osui omalle kohdalleni ja halusin kantaa siitä vastuuni, Markkanen sanoo.

Iltalehden juttu on puhuttanut suomalaisia kiekkopiirejä artikkelin julkaisun jälkeen. Markkasen mukaan aihetta on käsitelty myös Liigan sisällä.

– Halusin kertoa avoimesti, että mitä on tapahtunut. Muuten tarkoituksena on mennä eteenpäin. Kyse oli hankalasta ja vaikeasta tilanteesta, joka on hoidettu jälkikäteen, Markkanen summaa.