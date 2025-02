Turun Palloseura jatkaa tiukkaa taistelua miesten jääkiekkoliigan pudotuspelipaikasta. Sarjataulukon häntäpäässä käydään hurja taistelu paikasta auringossa.

Keskiviikkona TPS kukisti kotiareenallaan Mikkelin Jukurit 5–3, vaikka päätöserän repsahdus oli kääntää pelin vieraille.

Voitto ei vielä nostanut turkulaisia pois karsijan paikalta, mutta ero pudotuspeliviivan yläpuolelle kaventui kolmeen pisteeseen.

Ruotsalaislaituri Tim Söderlund teki kotijoukkueen avausmaalin toisen erän puolivälissä, ja 18-vuotias Mitja Jokinen lisäsi kotijoukkueen johtoa erän lopulla.

– Todella tahmea alku, mutta toisen erän pari maalia vapautti peliämme. Päätöserä oli meiltä todella surkea, ja kiekolliseen pelaamiseen jäi paljon parannettavaa seuraaviin tärkeisiin peleihin, Jokinen selvitti.

Jukurit punnersi päätöserässä tasoihin, mutta Jean-Christophe Beaudinin upea ranneveto yläkulmaan minuutti ennen päätössummeria ratkaisi voiton turkulaisille.

Eetu Päkkilä luuti kiekon tyhjään Jukurit-rysään viimeisellä minuutilla, ja vaikka Aleks Haatanen osui vielä Jukureille, pääsivät turkulaiset tuulettamaan. Loppulukemat laukoi tyhjään maaliin Aidan Dudas.

Sijan 15 TPS on nyt tasapisteissä Kiekko-Espoolle jatkoajalla taipuneen, sijalla 14 olevan Pelicansin kanssa.

Sarjataulukon häntäpäähän on kehkeytymässä hirmuinen kamppailu. Viimeisellä pudotuspelipaikalla sijalla 12 olevilla Kärpillä on 71 pistettä, sijan 13 JYPillä 69 pistettä ja Pelicansilla ja TPS:llä 68 pistettä. Mikä tahansa joukkueista voi nousta pudotuspeleihin tai vastavuoroisesti vaipua play out -mittelöihin.