Erikoissyyttäjä: Suomessa käytävää kokaiinikauppaa rahoittaa varakkaampi keskiluokka

Ruuthin yli 15 vuotta kestäneen uran aikana huumemarkkinat ovat kokeneet mullistuksen, ja esimerkiksi kokaiinin käyttö on lisääntynyt valtavasti viime vuosien aikana myös Suomessa.

– Kokaiinin hinta on toki tullut alaspäin, mutta se on yhä korkeampi kuin muiden huumeiden. Ja kun kysyntää täällä on, ainetta tuodaan markkinoille entistä enemmän.