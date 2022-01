KHL teki kovan päätöksen – pelit seis olympiataukoon asti

KHL:ssä pelataan torstaina ja keskiviikkona vielä yhteensä kolme ottelua, mutta tämän jälkeen sarjan pelit on jäädytetty olympiataukoon asti. Helsingin Jokerit tiedotti asiasta torstaina.

Koronavirus on kurittanut KHL-seuroja viime päivinä kovalla kädellä ja useissa seuroissa on todettu lukuisia koronatartuntoja. Tästä syystä johtuen KHL on pistänyt kiekkokauden toistaiseksi tauolle.