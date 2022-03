Keväthangilla liikkuva voi tehdä tahatonta tuhoa – maakotkien pesimäalueilla noudatettava nyt erityistä varovaisuutta

Maakotkan pesinnän onnistumisen edellytys on häiriöttömyys erityisesti haudonnan aikana. Maakotkan pesimäkausi munimisesta poikasten itsenäistymiseen kestää yli neljä kuukautta, joten pesintä on aloitettava ajoissa hankien keskellä. Maakotkat ovat pesällään hyvin arkoja. Pesältä karkotetun emon palaaminen takaisin hautomaan saattaa kestää liian kauan, jolloin munat tuhoutuvat. Keväthankien aikaan on syytä välttää liikkumista kotkanpesien läheisyydessä.