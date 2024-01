Kettu näpisti Sadun koiravainaan pedin ja lelut uusiokäyttöön – "Syyllinen löytyi videolta"

Vantaalainen Satu sai joulupukilta lahjaksi riistakameran, joka on tallentanut jo tammikuuhun mennessä upeita hetkiä.

Pieni kettu on noussut videoiden tähdeksi. Satu on ruokkinut kettua, joka on tullut päivä päivältä lähemmäksi, hän kertoo MTV Uutisille.