Suomussalmella Kainuussa on tapahtunut vakava liikenneonnettomuus. Kolarissa loukkaantui kolme ihmistä.
Liikenneonnettomuus tapahtui Suomussalmella Juntusrannantie ja Suomussalmentien risteyksessä tänään perjantaina kello 17.15.
Paikalle hälytettiin neljä pelastuslaitoksen yksikköä, useita ensihoidon yksiköitä ja poliisi.
Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan onnettomuuspaikalla kaksi henkilöautoa oli törmännyt risteysalueella toisiinsa.
Onnettomuudessa oli osallisena kolme ihmistä, jotka pelastuslaitos irrotti autoista.
Kaksi heistä loukkaantui vakavasti. Ensihoito kuljetti kaikki kolme jatkohoitoon.
0:55Katso myös: Jos saavut onnettomuuspaikalle, toimi näin!