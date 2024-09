Keskustanuoret vaatii kovin sanoin Tavion välitöntä eroa: Ministeristä tuli Putinin "hyödyllinen idiootti"

Tiedotteen otsikossa sanotaa, että ministeri Taviosta tuli Venäjän presidentti Vladimir Putinin "hyödyllinen idiootti". Hyödyllinen idiootti on poliittisessa kielenkäytössä henkilö, joka hyväuskoisena edistää propagandaa, jota ei itse ymmärrä.

– On jo itsessään hämmästyttävää, että pääministeri Petteri Orpo ja pääministeripuolue kokoomus sallivat pitkällisen ulkopoliittisen perintömme tahrimisen johtuen yksittäisen ministerin inhosta vähemmistöjä kohtaan. Samalla taustalla on myös laajempi valtapoliittinen ulottuvuus, jota ei voida ohittaa olankohautuksella, Tapio sanoo tiedotteessa.

– Viime viikkoina uutisista on voinut lukea, miten Kremlistä käsin on ohjattu rahaa ja vuorovaikutusta länsimaisen laitaoikeistolaisen liikehdinnän tueksi. Poliittisen viestin yksi merkittävä ydin on niin kutsutuissa kulttuurisodissa ja tasa-arvoliikehdinnän vastustamisessa.