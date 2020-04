Keskustan kansanedustaja kokosi itselleen kotivaran, johon kuuluu muun muassa aseita ja kultaa – "Kyllä ne ovat ajan tasalla"

Julkisuuteen tiheään tahtiin lähettämistään tiedotteista ja sosiaalisen median kommentoinnistaan tunnettu lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) on kertonut jo aiemmin, että hänellä on kotivara, johon kuuluu 100 kiloa riistaa ja marjoja, aggregaatti, polttoainetta, aseita, patruunoita ja kultahippuja.

– Usein ostetaan myös poro. Silloin on hirveä, lintuja, jänistä ynnä muuta varastot pullollaan. Samoin on usein tapana pyytää viimeisiltä sulavesiltä niin sanotut talvikalat pakkaseen. Itsellä on myös usein paljon kesäisin Jäämereltä pyydettyä turskaa ynnä muuta merikalaa pakastimessa. Samoin kesän jäljiltä on tallessa lohta, Kärnä kertoo.