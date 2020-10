Keski-ikäiset yhdysvaltais- ja venäläismiehet rauhoittuvat, kun oululainen Matias naputtaa kirveellä ja taltalla: "Tiesin, että aihe kiinnostaa"

30-vuotias Matias Tuomela on viiden lapsen isä, media-alan yrittäjä ja YouTube-tähti.

Projekti on työläs, sillä Tuomela tekee käytännössä kaiken käsin puiden kaatamisesta ja hirsien sahaamisesta lähtien. Kukaan muu ei tule asentamaan taloon seiniä, ikkunoita ja ovia.

Perinnerakentamisesta inspiroidun projektin hän on dokumentoinut Finnish Playground -nimeä kantavalle Youtube-kanavalleen. Sisältöjä seurataan tällä hetkellä silmä kovana ympäri maailmaa.

"Tiesin, että aihe kiinnostaa"

– Tiesin, että aihe kiinnostaa. Olin siitä ihan varma. Olen ollut sen verran YouTuben ja sosiaalisen median kanssa tekemisissä ennenkin, että jos tekee laadukasta sisältöä persoonallisella otteella aiheesta, johon on kiinnostusta, niin kyllä se toimii.

Matiaksen suosituinta videota on katsottu yli kaksi miljoonaa kertaa.

Mies kertoo, että hirsirakentaminen on työlästä.

Kohdeyleisöä keski-ikäiset venäläis- ja yhdysvaltalaismiehet

Suomalaiskatsojia koko seuraajakunnasta on vain kolme prosenttia. Mutta miksi?

– Tietysti siihen vaikuttaa se, että puhun videoilla englanniksi. Se ohjaa tosi paljon myös yleisöä. Monet seuraajat on kommenttien perusteella kaupunkilaisia ja ne haaveilevat käsillä tekemisestä, luonnosta ja tällaisesta puuhastelusta mitä kaupungissa on vaikeampi harrastaa. Osa seuraajista taas hakee inspiraatiota omaan rakentamiseen.

Tuomela kuvailee seuraajakuntaansa mukavaksi ja asialliseksi. Hänen videoistaan saama palaute on lähes 100-prosenttisesti positiivista.

Useiden kommentoijien mukaan Tuomelan nikkarointi on yksinkertaisesti vain niin rauhoittavaa katsella, että sen pariin uppoutuu tuntikausiksi.

– Tulee paljon palautetta, että ”onpa mahtavaa jälkeä”. Se on vähän hassua, sillä en koe olevani edes kauhean taitava, vaan rakentamisessa ihan amatööri. Ilmeisesti videoilla se näyttää siltä.

Se, että Tuomela tekee videoissaan välillä virheitä, on hänen mukaansa osa ideaa.

– Vaikka yritän noudattaa hirsirakentamisen perusperiaatteita, tekemääni sisältöä ei voi verrata mihinkään oppivideoihin. Kyseessä on ikään kuin oma oppimisprosessini. Jos tulee virheitä, niin pyrin kertomaan niistä ja missä tein väärin. Hirsirakentaminen itsessään on sellaista, että suurin osa virheistä tulee ilmi 2040 vuoden päästä.

"Se on niin meditatiivista hommaa"

– Kyllä mä uskon, että kanavalla olisi potentiaalia isompaankin. Ajatuksenani on kuitenkin tällä hetkellä katsella ja seurata mihin se kehittyy. Se on jo nyt harrastus, joka maksaa itsensä takaisin. Itse pidän tärkeänä sitä, että voin inspiroida muita. Se on isompi juttu, muut asiat ovat sivuseikkoja.