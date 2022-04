Keski-Euroopassa pelannut jalkapalloilija hämmentää venäläissivuston haastattelussa: "En aio arvostella presidenttiäni"

– Minulle on aivan sama, mitä yleisö huutaa minulle, tai mitä minusta kirjoitetaan sosiaalisessa mediassa. Olen jalkapalloilija, en poliitikko. Toisin kuin muu Eurooppa, en aio arvostella presidenttiäni, Nazarov sanoi virolaisen Postimees-lehden mukaan.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Nazarovin ajatukset eivät menneet lainkaan yksiin joukkuekavereiden kanssa. Nazarovin mukaan ihmiset Tshekeissä on manipuloitu uskomaan vääriä asioita sodasta. Venäjän vastaisuus johtuu hänen mukaansa historiasta.

– Keskustelin joukkuekaverieni kanssa, ja heillä on täysin eriävää tietoa konfliktista (kuin Venäjällä), Nazarov sanoi.

– Yhdellä torilla oli tuhansia ihmisiä Ukrainan lippujen kanssa huutamassa Venäjän vastaisia iskulauseita. He eivät ymmärrä mitään. He vain huutava kaduilla. Jos he haluavat tukea Ukrainaa, heidän pitäisi lähteä sotimaan.