Kesälomat tulivat tielle – tässä vaiheessa Suomen Nato-jäsenyyden vahvistaminen on eri maissa

Vauhti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifioinnissa on ollut kova siihen nähden, että maat kiikuttivat jäsenhakemuksensa sotilasliiton päämajaan Brysseliin vasta kolme kuukautta sitten ja maista tuli Naton tarkkailijajäseniä vasta puolitoista kuukautta sitten.

Tähän mennessä Naton 30:stä jäsenmaasta jo 23 on ratifioinut Suomen ja Ruotsin jäsenyydet. Viime viikkoina tahti on hieman hidastunut eikä uusia ratifiointeja ole tullut. Tilanne jäljellä olevissa maissa on seuraava: