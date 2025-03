Kerttu Rissanen tekee keväällä uuden aluevaltauksen

Kerttu Rissanen oli huolissaan siitä, miten pärjää epämukavissa olosuhteissa Erikoisjoukot-sarjassa.

Ex-Salkkarit-tähti ja kuntovalmentaja Kerttu Rissanen kertoi uudesta aluevaltauksestaan Erikoisjoukot-sarjan lehdistötilaisuudessa maanantaina 3. maaliskuuta. Rissanen haluaa laajentaa liikunta-alan osaamistaan.

– Alan opiskelemaan pilates-opettajaksi nyt toukokuussa ja valmistun sitten loka- tai marraskuussa.

– Haluan kouluttautua lisää liikunta-alalla. Olen tehnyt paljon joogaa, niin on kiva saada pilates mukaan siihen. Siinä on jo aika hyvä kattaus, kun on personal trainer, joogapuoli ja pilatespuoli, Rissanen iloitsee.

Erikoisjoukkojen kuvauksien suhteen Rissanen oli huolissaan siitä, miten hän pärjää epämukavissa olosuhteissa.

– En pidä vedestä enkä kylmyydestä ja jouduimme heti ensimmäisessä jaksossa veteen. Jännitti, että miten siedän epämukavuutta ja pärjään vähällä ruualla, kun tavallisesti syön kolmen tunnin välein.

Kuvauksissa Rissanen yllättyi uimataitonsa heikkoudesta.

– Jotenkin ajattelin, että sellainen perus uimataito olisi – ja olikin – mutta yllätyin kuinka vaikeaa se oli minulle, Rissanen ihmettelee.

Rissanen erosi ex-kihlatustaan Sami Uotilasta viime kesänä. nyt Rissanen heittääkin nasevan kommentin parisuhdestatuksestaan.

– No ihan tässä sinkkuna ollaan. Aika nunnana on oltu viimeaikoina, Rissanen naurahtaa.