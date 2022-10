Kertshinsalmen siltaräjähdys lisää kierroksia Venäjällä – "On vain ajan kysymys, milloin kritiikki kääntyy Putiniin"

Siltaräjähdys on saanut venäläiset sotakommentaattorit kääntämään kritiikkinsä aiempaa vahvemmin kohti Venäjän hallintoa, kertoo MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

– On vain ajan kysymys, milloin tämä kritiikki kääntyy Putiniin itseensä, jatkaa MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Kalle-Ville Lahtinen.

Silta oli Putinin rakas projekti

– Kun Ukraina upotti Mustanmeren laivaston lippulaivan Moskvan kesällä, he kertoivat, että jos he vielä johonkin haluavat iskeä se on nimenomaan Kertshinsilta, Lahtinen sanoo.