Kymmenen lisää – Suomelta historiallinen edustus yleisurheilun EM-kisoihin

Keskiviikkona Suomen urheiluliitto SUL julkaisi 57:n urheilijan listan Rooman EM-kisoihin lähtijöistä. Nyt listaa on täydennetty vielä kymmenellä urheilijalla.

Huomionarvoista on, että kymmenen nimetyn urheilijan joukossa on myös seiväshyppääjä Silja Andersson, joka on neljäs suomalaisurheilija naisten seiväshypyyn. Hänen lisäkseen seipäässä kilpailevat hallitseva Euroopan mestari Wilma Murto, Elina Lampela ja Saga Andersson.