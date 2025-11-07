Suomalainen kapellimestari Esa-Pekka Salonen on jälleen ehdolla musiikkialan Grammy-palkinnon saajaksi.
Ehdokkaat julkistettiin perjantaina. Salonen on ehdolla orkesteriesityksen sarjassa San Franciscon sinfoniaorkesterin levytyksestä Igor Stravinskyn Symphony In Three Movementsista.
Suomalaiskapellimestari on palkittu Grammyllä jo kahdesti uransa aikana.
Salosen ehdokkuudesta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Ehdolla on myös nigerialaisartisti Burna Boy, jonka albumia ovat lehden mukaan olleet tuottamassa suomalaiset Daniel Okas ja Santeri Kauppinen. Tuottajat tunnetaan taiteilijanimillä Danitello ja MDS.
Suurimman ehdokkuuspotin sai rap-artisti Kendrick Lamar, joka keräsi yhteensä yhdeksän ehdokkuutta. Grammy-palkinnot jaetaan Yhdysvalloissa helmikuussa.
Juttua täydennetty kello 22.27.