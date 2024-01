Kemissä Prisman äänestyspaikalla havaittu puutteellisia vaalilippuja

Kemin kaupunki kertoo tiedotteessaan , että Kemin Prisman ennakkoäänestyspaikalla on havaittu puutteellisia äänestyslippuja. Tiedotteen mukaan lippuja oli jaossa pieni määrä yhtenä päivänä.

Kemin kaupunki on ollut yhteydessä oikeusministeriöön ja saanut tiedon, että kahdessa kunnassa osa äänestäjistä on saanut omasta mielestään äänestyslipun, jossa ei ole ollut painatusta tai vain osittainen painatus, taikka lipun, joka on ollut eduskuntavaalien äänestyslippu.