MTV perkasi vaalien hylkyäänet – äänestyslipun klassikko pitää vieläkin pintansa: "Vanha vitsi"

Äänestyslipukkeet on pakattu suljettuihin ruskeisiin paperipusseihin. Helsingin vaalipiirilautakunnan sihteeri Raimo Ahola kertoo, että jokaiseen pussiin on kirjattu, minkä äänestysalueen lippuja pussi sisältää.

– Siellä on nyt yhteensä 391 480 ääntä, Ahola kertoo.

– Vuoden 2019 eduskuntavaaleihin nähden on hieman vähemmän hylättyjä. On sekin oikea suunta, että on se parisataa vähemmän tällä kerralla.