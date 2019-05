Oulun ennakkoäänestyskohusta tutkinta, poliisi epäilee vaalituloksen vääristämistä – "Asiassa on syytä epäillä rikosta"

Vaalilain mukaan voi äänestää, jos on saapunut äänestyspaikalle ennen paikan sulkemisaikaa.

– Asiassa on syytä epäillä rikosta, minkä johdosta Oulun poliisilaitos on päättänyt käynnistää asiasta esitutkinnan, jossa nimikkeenä tällä hetkellä on vaalituloksen vääristäminen, poliisi kertoo tiedotteessa.