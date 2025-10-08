Kemian Nobel-palkinto myönnettiin kolmelle tutkijalle.

Kemian Nobel-palkinto on tänä vuonna myönnetty kolmelle tutkijalle. Voittajat ovat Susumu Kitagawa Japanin Kioton yliopistosta, Richard Robson Australian Melbournen yliopistosta ja Omar M. Yaghi Yhdysvaltain Kalifornian yliopistosta.

– Kemian Nobel-palkinnon saajat ovat luoneet molekyylirakenteita, joissa on suuria tiloja, joiden läpi kaasut ja muut kemikaalit voivat virrata. Näitä rakenteita, metalli-orgaanisia runkoja, voidaan käyttää veden keräämiseen aavikon ilmasta, hiilidioksidin talteenottoon, myrkyllisten kaasujen varastointiin tai kemiallisten reaktioiden katalysointiin, tiedotteessa kerrotaan.

Voittajien kerrotaan jakavan 11 miljoonan Ruotsin kruunun palkintosumman tasan. Summa on euroissa hieman yli miljoona euroa.

Torstaina on määrä jakaa kirjallisuuden Nobel-palkinto ja perjantaina puolestaan Nobelin rauhanpalkinto.