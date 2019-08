TE-toimistot toivovat lisävoimaa työllisyyden vauhdittamiseksi: "TE-hallinnossa 3000 asiantuntijaa, Ruotsissa 15 000-16 000"

Helsinkiläinen Iira Ohinmaa ei ole käynyt TE-toimistossa ainakaan kahdeksaan vuoteen eli ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen. Nyt kuopus aloitti päivähoidon ja on aika hakea töitä.

Ohinmaa on kiinnostunut esimerkiksi työkokeilusta, varauksella.

– Varsinkin, jos on ilmaiseksi töitä tehnyt, niin se sitten velvoittaisi työnantajaa palkkaamaan, Ohinmaa ehdottaa.

Työttömiä asiakkaita 100-150 per asiantuntija



Uudenmaan TE-toimistossa hieman yli puolet alkavista työttömyyksistä päättyy ennen kolmea kuukautta. Työttömiä alueella on noin 80 000 ja työttömiä asiakkaita on 100-150 per asiantuntija.