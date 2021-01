Kela: Vammaistulkkauspalvelujen kilpailuttamisen sijasta voitaisiin kokeilla yritysten rekisteröintiä

– Meillä on tiedossa se, että Kela järjestää tulkkauspalveluja ja ostaa suurimman määrän markkinoilla olevista tulkkien palveluista ja siitä seuraa se, että hyvin pitkälle Kelan hankinnalla on vaikutusta tulkkien työllisyystilanteeseen. Me emme valitettavasti pysty siihen haasteeseen Kelasta vastaamaan.

– Ongelmallista se on sikäli, että voimme käyttää laadun vertailussa ainoastaan sellaista kokemusta ja laatua, mikä on mitattavissa ja todennettavissa. Siltä osin yritysten toimintaa yhteistyökumppanina ei pystytä objektiivisesti arvioimaan, että se voisi oman vertailuperusteensa hankinnan yhteydessä.

– Vastavalmistuneen tulkin haasteena kilpailutuksissa on lyhyt työkokemus, joka vaikuttaa näihin laatupisteisiin, joita valinnassa voi saada. Vastaavasti voidaan ajatella, että mistä tahansa alalta valmistuneen on siellä uransa alkuvaiheessa vaikeampi työllistyä kuin vastaavan koulutuksen omaavan alalla pidempään työskenneelleen henkilön.

– Hinta herättää kiinnostusta, jos hinta on hyvin poikkeuksellisen alhainen muihin tarjouksiin verrattuna. Siinä kohtaa lainkin perusteella meidän on tarkistettava, että onko hinta todellinen ja onko sen perusteella mahdollista ylipäätään toteuttaa palvelua sillä tavalla laadukkaasti, kuin me tarjousta pyydettäessä on edellytetty.