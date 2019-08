Käyttääkö Vladimir Putin Suomen-vierailullaan tuttua psykologista temppuaan? Kohteeksi ovat joutuneet niin Donald Trump, Angela Merkel kuin itse Paavikin

Helsingin keskustan joukkoliikenteeseen odotetaan katkoksia kello 12 alkaen. Tämän jälkeen muun muassa Kauppatori on kokonaan suljettu liikenteeltä. Illalla presidentit syövät illallisen Suomenlinnassa.

Pahimmillaan useiden tuntien myöhästymisiä

Statistan kokoamalla epätäydellisellä listalla on myös suomalaisväriä presidentti Tarja Halosen jouduttua odottamaan Putinia 40 minuutin ajan vuoden 2003 tapaamisen yhteydessä.

Myöhästelyssä psykologista vallankäyttöä

Presidentti Putinin mitä ilmeisimmin tahallisen myöhästelyn on arvioitu olevan vähintään osittain psykologista peliä.

Myöhässä tapaamiseen saapumisen on ajateltu antavan Putinille etua. Asiasta ovat kirjoittaneet muun muassa Guardian , Japan Times ja suomeksi Helsingin Sanomat .

Odotuttaminen on mahdollisesti herättänyt huolestuneisuutta tapaamisten muissa osapuolissa. Toisaalta kyse on voinut olla myös ulkopoliittisesta voimannäytöstä – vain ihminen, jolla on valtaa, voi antaa huippupäättäjien odotuttaa itseään.