Kauppalehti: Teslan osake romahtanut muutamassa viikossa lähes 50 prosenttia – analyytikko pitää tilannetta pelottavana

Sähköautoyhtiö Teslan osakekurssi on laskenut alkuvuoden aikana Wall Streetillä 47,6 prosenttia noin 628 dollariin. Pelkästään eilen tiistaina laskua tuli 6,9 prosenttia.

Markkina-arvosta on sulanut samalla 575 miljardia dollaria.

Taustalla muun muassa Snapchatin vaikeudet

Yksi taustasyy Teslan osakkeen laskulle on sosiaalisen median palvelun Snapchatin osakkeen arvon kova pudotus maanantain tulosvaroituksen jälkeen. Afalon Investment Managementin analyytikko Tero Kuittinen uskoo tilanteen johtuvan myös siitä, että ihmiset pelkäävät kulutuskäyttäytymisen nopeaa muuttumista.

– Pelottavaa on se, että Tesla on ollut monen rahaston iso suosikki. Moni yksityishenkilö on ostanut sitä velalla, Kuittinen sanoo.