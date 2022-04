Elon Musk on myynyt Teslaa yli kahdeksalla miljardilla dollarilla – Twitter-kaupan toteutumista epäillään yhä

Elon Musk ryhtyi myyntitoimiin sen jälkeen, kun Twitterin hallitus maanantaina ilmoitti suosittelevansa, että Muskin ostotarjous yhtiöstä hyväksytään. Musk on aikeissa rahoittaa 44 miljardin dollarin kauppa käyttämällä siihen 21 miljardia dollaria omia rahojaan ja ottamalla loput hinnasta lainaksi.

Teslan pörssikurssi on laskenut selvästi viikon aikana. Twitterin kurssi on noussut, mutta ei sille tasolle, mitä Musk on sosiaalisen median yhtiöstä tarjoamassa. Tämä nähdään merkkinä siitä, että markkinoilla ei täysin uskota kaupan toteutuvan.