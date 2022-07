Kaunarit-Taylorin uusi näyttelijä kertoo rooliinsa liittyvistä paineista: "Sen lisäksi, että Brooke-fanit kertovat vihaavansa sinua..."

Allen on Kaunarit-historian kolmas Tayloria esittävä näyttelijä. Ennen Allenia rooleissa nähtiin Sherilyn Wolter (1990) sekä Hunter Tylo (1990–2019). Allen aloitti Taylorin roolissa vuonna 2021.

– Taylor on ollut sarjassa noin 32 vuotta, ja hänellä on valtava, ihaileva ja lojaali fanikunta. Yllättäen ilmoitetaankin, että meillä on uusi Taylor. Se oli vaikeaa joillekin, Allen valotti.