Fanit rakastavat Kaunareiden Sheila Carteria karmeista teoista huolimatta – näyttelijä Kimberlin Brown kertoo, miksi hahmo on niin rakastettu pahis

Yksi sarjan katsojia vuodesta toiseen hätkähdyttänyt hahmo on megapahis Sheila Carter. Toinen toistaan kierompia ja hurjempia temppuja tehnyttä hahmoa on tituleerattu jopa maailman tunnetuimmaksi saippuasarjapahikseksi.

Sheilaa tähdittävä näyttelijä Kimberlin Brown kertoo MTV Uutisille, että hänen hahmonsa on muuttunut viimeisten 30 vuoden aikana.

/All Over Press

/All Over Press

– Juuri nyt hän haluaa vain viettää aikaa poikansa ja pojanpoikansa kanssa, ja hänen tiellään seisoo jälleen kerran ihmisiä huolimatta siitä, miten hän on saattanut kunnostaa itsensä.

Brown kertoo kehittäneensä mielessään Sheilalle taustatarinan, jonka mukaan hahmo on kasvanut kammottavissa olosuhteissa. Kasvuolosuhteet muovasivat Sheilasta sellaisen, kuin hän nykyään on.

Brown uskoo kehittämänsä taustatarinan olevan syy sille, että Sheila on niin rakastettu pahis.

– Kaikki mitä hän on ikinä halunnut olla, on rakastettu ja olla kykeneväinen rakastamaan jotakuta. Luulen, että yleisöni näkee hänet hahmona jota voi sympatisoida, koska he huomaavat sen.