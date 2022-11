Kaunarit-Sheilan näyttelijä maskeerattiin täysin tunnistamattomaksi – kertoo roolista Mia Ehrnroothille

Parhaillaan Yhdysvalloissa esitettävissä juonikuvioissa Sheilan hahmo on naamioitunut silmälasien, peruukin ja naamaproteesien taakse. Brownin mukaan heillä on huippuammattilaiset maskeeraamassa, eikä vaivannäössä ole säästelty.

– Meikkituolissa kesti aluksi 4,5 tuntia. Tämä on ollut melkoinen muutos ja todella hauskaa, hän kuvailee.

Brown on innoissaan mahdollisuudesta päästä näyttelemään uudella tavalla maskin takana. Hänen naamaansa on laitettu laitettu proteeseja, jotta ulkonäkö on saatu muutettua.