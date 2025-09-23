Ruotsin pääsarjajääkiekko palasi Tukholman Globeniin vuosien tauon jälkeen. Juhlista tuli kotijoukkueen kannalta pahasti kärähtänyt pannukakku.
Kolmen vuoden Allsvenskan-vaellus päättyi viime keväänä, kun Djurgården nousi takaisin SHL:ään paikallisvastustajan AIK:n kustannuksella.
Tänään Djurgården pelasi kauden toisen kotiottelunsa, mutta ensimmäisen jättiareena Globenissa. Aiempi kotimatsi tahkottiin pienemmässä Hovetissa.
Lähes 14 000 katsojan joukko laittoi mielettömät kekkerit pystyyn ennen ottelun alkua. Tifot, laulu ja konfettisade saattelivat kotijoukkueen kentälle Frölundaa vastaan.
Siihen päättyivätkin tukholmalaisten ilonaiheet. Frölunda mätti taululle rumat 11–2-lukemat. Kahden erän jälkeen mentiin vielä siedettävissä 5–2-luvuissa, mutta päätöserässä homma lähti käsistä.
Kaikki alkukauden ottelunsa voittanut Frölunda takoi viimeiselle kaksikymppiselle kuusi maalia ja poistui kaukalosta murskavoitto kainalossaan. Hyökkääjä Jere Innala keräsi tehot 1+1.
Frölunda on neljän pelin jälkeen sarjan kärjessä. Djurgården on sarjassa yhdeksäntenä, sillä on neljästä matsista kaksi voittoa.