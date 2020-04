Katso yksityiskohdat! Maaliskuussa Suomessa kuoli vähemmän ihmisiä kuin aiempina vuosina: korona laski liikennekuolemien määrää

Tänään julkaistujen Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa kuoli maaliskuussa lähes 4600 ihmistä, mikä on noin 150 vähemmän kuin vuotta aiemmin maaliskuussa.

Maaliskuun lukua pienentää se, että joukosta puuttuu esimerkiksi liikennekuolemia, koska ihmiset ovat olleet kodeissaan ja liikkuminen on ollut vähäisempää.

Yleisimmät kuolinsyyt

Suomen yleisin kuolinsyy on edelleen isot perussairaudet kuten sydän- ja verisuonisairaudet ja syövät. Tilastoissa näkyvät yhä myös alkoholi ja itsemurhat.

Nyt näiden rinnalle on tullut koronakuolemia 177 henkilöä, mikä on paljon näin lyhyessä ajassa.

Koronakuolemissa suurin riskitekijä on ikä, ja kuolleisuus koronaan nousee todella jyrkästi ikäryhmien 60 ja 70 välissä. Toinen selkeä tekijä ovat perussairaudet kuten syöpä tai keuhkoahtaumatauti, ja kolmas iso tekijä on sukupuoli: jopa 63 prosenttia kuolleista on miehiä, vain 37 prosenttia naisia.