MTV:n uusi kolumnisti Markus Leikola pohtii: Kuinka tappava koronavirus oikeastaan onkaan?

Listan kärjestä ovat poistuneet sellaiset vitsaukset kuin rutto, isorokko ja sodat. Maailman yleisin tappaja on nykyään sydäntaudit – mikä kertoo sekä eliniän pidentymisestä, elintasosta että olojen vakiintumisesta.

Kiinnostavat tilastot

Korona on siis vain lisä vanhoihin tappajiin – tähän mennessä promillen kokoinen lisä keuhkokuolematilastoon. Väestötieteelliseltä kannalta se ei ole täysin uusi tapa päättää päivänsä, vaikka lääketiede ei taudista vielä riittävästi tiedäkään.

Erilaisten keuhkoinfektioiden yhteensä aiheuttamien kuolemien määrä on entuudestaan jo niin suuri, että voi melkoisella varmuudella sanoa, ettei suurinta osaa koronaepidemiaan kuolevista tulla edes tilastoimaan koronan uhreiksi, vaan ainoastaan yleisluontoisesti hengitysteiden komplikaatioihin kuolleiksi.

Esimerkiksi Italiassa on maailman 8. korkein odotettavissa oleva elinikä, Etelä-Korea on sijalla 9. Kummassakin eletään reippaasti yli 80-vuotiaaksi eli näissä väkilukuun nähden pahimmin koronasta tähän mennessä kärsineissä maissa supervanhojen osuus väestöstä on globaalisti huikean suuri – kuten Italiassa yli 90-vuotiaiden osuus koronakuolemistakin.