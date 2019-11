Katso video: Tältä näyttää Delhin historian pahin ilmansaasteaalto – koulut on suljettu, lentoja peruttu ja yksityisautoilua rajoitettu

Intian pääkaupungissa New Delhissä on kärsitty jo viikon ajan historian pahimmasta ilmansaasteaallosta, kertoo CNN. Sankan savun takia osa lennoista on ollut myöhässä aikataulusta tai jouduttu jopa perumaan, sillä lentokapteenit eivät nähneet kunnolla eteensä lentokoneen ohjaamosta.