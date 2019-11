Savusumupilvessä kärvistelevä Delhi rajoittaa yksityisautoilua – kuvat saastepilven alle peittyvästä kaupungista levisivät somessa

Sakkoja kieltoa rikkoville

Liikennerajoitusta valvomaan komennettiin yli 600 poliisipartiota, jotka määräsivät 4 000 rupian (50 euron) sakkoja kieltoa rikkoville. Rajoitusta moitittiin kuitenkin heti riittämättömäksi, koska se ei koske Delhin seitsemää miljoonaa moottoripyörää ja skootteria, julkista liikennettä eikä autoja, joissa on pelkkiä naisia.

"Päätä särkee joka päivä, kun herään"

Pienhiukkasten määrä kuutiometrissä ilmaa oli maanantaina aamulla 613, ilmoitti Yhdysvaltojen suurlähetystö. Maailman terveysjärjestö WHO:n suositus on, että pienhiukkasia ei saisi olla kuutiometriä kohti yli 25.

– Savua on kaikkialla, ja ihmisten on vaikea hengittää. Silmät kirvelevät, kuvasi Delhin pääministeri Arvind Kejriwal tviitissään.

Jo viime viikolla Delhissä astui voimaan rakennuskielto. Koulut on suljettu keskiviikkoon asti ja lapsille jaetaan hengityssuojaimia.

WHO on laatinut listan maailman 15 pahiten saastuneesta kaupungista. Listalla on Delhin ohella 13 muuta intialaista suurkaupunkia. Viime vuonna ilmestyneessä tutkimuksessa arvioidaan, että noin miljoona intialaista kuolee joka vuosi ennenaikaisesti ilmansaasteiden aiheuttamiin sairauksiin.