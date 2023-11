New Delhissä herättiin myrkylliseen savusumuun – tällaista on arki maailman saastuneimmassa kaupungissa

New Delhin viranomaiset harkitsevat rakennustoiminnan keskeyttämistä myrkyllisen savusumun peittäessä kaupungin.

Intian pääkaupungissa New Delhissä on Al Jazeeran mukaan suljettu kouluja ja keskeytetty rakennustöitä saasteiden vuoksi. Kaupunki on julistettu maailman saastuneimmaksi.